Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Украинский омбудсмен Людмила Денисова потребовала от России отпустить моряка задержанного в Крыму судна ЯМК-0041 Геннадия Отычко на родину для участия в похоронах матери. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Денисова отметила, что моряк удерживается незаконно на территории «оккупированного Крыма». Она потребовала отпустить одного из моряков, потому что у него умерла мать. По ее словам, Отычко не может выехать из Крыма, поскольку у него отняли загранпаспорт.

Рыболовецкое судно ЯМК-0041 под флагом Украины было задержано 4 мая у берегов Крыма. Причиной задержания стало нарушение запрета на вылов камбалы на шельфе. На капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, а на судно наложен арест.

Напомним, что 25 марта украинская погранслужба задержала российский сейнер «Норд» в Азовском море с 10 россиянами на борту. В Киве заявили, что считают их гражданами Украины. Два моряка с «Норда» смогли вернуться на полуостров, семеро были сняты с рейса на Минск. На капитана сейнера заведено уголовное дело о «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию… с целью причинения вреда интересам государства». По этой статье капитану-рыболову грозит до пяти лет лишения свободы.