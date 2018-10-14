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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
17:27   14 Октября 2018
Весь мир

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус, который ехал из Германии в Италию, попал в аварию в швейцарском кантоне Тичино. На момент ДТП в нем находились 25 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild. По информации издания, авария произошла сегодня утром на границе Швейцарии и Италии. По предварительной информации, автобус врезался в столб. Причины ДТП не озвучиваются.

Местные правоохранители сообщили о 13 пострадавших. Им оказана медпомощь.

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Автор: Арсений Аскольский
#авария #дтп #автобус #швейцария #столб

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