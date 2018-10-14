Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус, который ехал из Германии в Италию, попал в аварию в швейцарском кантоне Тичино. На момент ДТП в нем находились 25 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild. По информации издания, авария произошла сегодня утром на границе Швейцарии и Италии. По предварительной информации, автобус врезался в столб. Причины ДТП не озвучиваются.

Местные правоохранители сообщили о 13 пострадавших. Им оказана медпомощь.