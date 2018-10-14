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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
17:31   14 Октября 2018
Весь мир

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

Бунт заключенных минувшей ночью произошел в тюрьме города Сан-Ремо на севере Италии.

Об этом в воскресенье заявил секретарь лигурийской областной организации профсоюза полиции страны Sappe Микеле Лоренцо. 

Более 40 заключенных устроили протест против условий содержания в тюрьме, которая уже давно переполнена. Они выражали свое несогласие с руководством цивилизованными методами, но вскоре во внутренний двор тюрьмы начали бросать телевизоры, предметы мебели, домашнего обихода и газовые баллоны.

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Автор: Алла Ларионова
#италия #тюрьма #бунт

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