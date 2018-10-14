В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

Бунт заключенных минувшей ночью произошел в тюрьме города Сан-Ремо на севере Италии.

Об этом в воскресенье заявил секретарь лигурийской областной организации профсоюза полиции страны Sappe Микеле Лоренцо.

Более 40 заключенных устроили протест против условий содержания в тюрьме, которая уже давно переполнена. Они выражали свое несогласие с руководством цивилизованными методами, но вскоре во внутренний двор тюрьмы начали бросать телевизоры, предметы мебели, домашнего обихода и газовые баллоны.