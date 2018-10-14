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 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
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17:09   14 Октября 2018
Россия

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэп-исполнитель из США Кертис Джексон, известный под псевдонимом 50 Cent, заявил о планах встретиться с российским чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане по поводу его перехода в Bellator. Об этом он написал в своем Instagram.

Ранее рэпер предложил Нурмагомедову два миллиона долларов за переход из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в другую организацию соревнований по смешанным боевым искусствам — Bellator.

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Он сделал это заявление после того, как UFC отменила бой члена его команды Зубайра Тухугова из-за драки с ирландецем Конором Макгрегором. В ответ Нурмагомедов поблагодарил артиста и пригласил его в Дагестан.

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после окончания поединка Нурмагомедов и участники его команды устроили несколько потасовок. Сейчас Атлетическая комиссия штата Невада расследует произошедшее, гонорар Нурмагомедова за бой в размере двух миллионов заморожен.

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Автор: Арсений Аскольский
#дагестан #ufc #нурмагомедов #50 cent #bellator

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