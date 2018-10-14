Все уходят: Трамп не исключил возможную отставку главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп не исключает кадровые изменения в администрации. Не исключена и отставка главы Пентагона Джемса Мэттиса.

На вопрос журналиста из CBS, не отправляется ли Мэттис в отставку, американский лидер ответил, что не знает, «он этого не говорил». Трамп сказал, что с главой военного ведомства у него «отличные отношения». Тем не менее, он добавил:

«Мы обедали два дня назад. Но, может, и уйдет».

При этом он пояснил, что «когда-то все уходят, это Вашингтон». Когда же Трампа попросили уточнить, возможны ли в ближайшее время отставки, он ответил утвердительно.