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 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
16:40   14 Октября 2018
Россия

За три дня на участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 40 тысяч заявок

За три дня на участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 40 тысяч заявок

Свыше 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» за первые три дня с момента его старта. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», который вышел в эфир в воскресенье.

Кириенко также заметил, что большие усилия направлены на предотвращение возможностей обмана системы отбора. К примеру, на первом, заочном этапе отбора, в программу решено было включить порядка 50 критериев, позволяющих пресекать такого рода манипуляции..

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Автор: Алла Ларионова
#конкурс #кириенко #лидеры россии

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