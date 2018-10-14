За три дня на участие в конкурсе «Лидеры России» подано более 40 тысяч заявок

Свыше 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России» за первые три дня с момента его старта. Соответствующее заявление сделал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», который вышел в эфир в воскресенье.

Кириенко также заметил, что большие усилия направлены на предотвращение возможностей обмана системы отбора. К примеру, на первом, заочном этапе отбора, в программу решено было включить порядка 50 критериев, позволяющих пресекать такого рода манипуляции..