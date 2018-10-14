Амстердам ведет кибервойну с Москвой — Минобороны Нидерландов

Некие «люди из России» якобы пытаются повлиять на ход политических дебатов в Нидерландов. С таким заявлением выступила министр обороны страны Анк Бейлевельд в эфире телеканала WNL.

«Идет, — сказала чиновница в ответ на вопрос журналиста, идет ли кибервойна Нидерландов с Россией. — Люди пытаются оказать влияние на ход политических дебатов. Наши данные свидетельствуют, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации с расследованием малайзийского боинга».