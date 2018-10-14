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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
16:22   14 Октября 2018
Весь мир

Амстердам ведет кибервойну с Москвой — Минобороны Нидерландов

Амстердам ведет кибервойну с Москвой — Минобороны Нидерландов

Некие «люди из России» якобы пытаются повлиять на ход политических дебатов в Нидерландов. С таким заявлением выступила министр обороны страны Анк Бейлевельд в эфире телеканала WNL.

«Идет, — сказала чиновница в ответ на вопрос журналиста, идет ли кибервойна Нидерландов с Россией. — Люди пытаются оказать влияние на ход политических дебатов. Наши данные свидетельствуют, что они активны в отношении Всемирного антидопингового агентства, а также ситуации с расследованием малайзийского боинга».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #амстердам #весь мир #кибервойна

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