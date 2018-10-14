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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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16:07   14 Октября 2018
Россия

Отец Мамаева уверен, что поведению футболиста нет оправдания

Отец Мамаева уверен, что поведению футболиста нет оправдания

Отец полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева и по совместительству официальный агент футболиста Константин Мамаев уверен что поведению его сына нет оправдания.

Об этом он заявил в эфире телеканала НТВ. Отец спортсмена отметил, что у сына «нет объяснений» своему поведению. Мамаев-старший также принес извинения за поступок Павла. По словам отца футболиста, он просил сына не общаться с Александром Кокориным. Он заверил, что до недавних пор молодые люди не общались полгода.

По данным следствия, 8 октября Кокорин и Мамаев подрались с водителем одной из ведущих «Первого канала», а потом в кафе в центре Москвы избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Сейчас спортсмены находятся в СИЗО по решению суда.

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Автор: Алла Ларионова
#мамаев #кокорин #общество

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