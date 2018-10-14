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15:47   14 Октября 2018
Россия

Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет

Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет

Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра.

Таслима Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района Башкирской АССР. После окончания Уфимского училища искусств работала в Республиканском передвижном театре (сейчас это театр имени К. Тинчурина) в Казани. Окончила Казанскую академию культуры и искусств. Была удостоена звания заслуженной артистки Татарской АССР в 1991 году. В 2008-м — народная артистка Татарстана.

Помимо актерской работы Файзуллина занималась переводами пьес и инсценировками романов. Параллельно работе в театре вела уроки актерского мастерства в университете культуры и искусств, а также в театральном училище.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #казань #общество #файзулина

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