Таслима Файзуллина умерла в возрасте 65 лет

Народная артистка Татарстана Таслима Файзуллина скончалась на 66-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Татарского государственного академического театра.

Таслима Файзуллина родилась 17 июля 1953 года в деревне Дюсяново Бишбулякского района Башкирской АССР. После окончания Уфимского училища искусств работала в Республиканском передвижном театре (сейчас это театр имени К. Тинчурина) в Казани. Окончила Казанскую академию культуры и искусств. Была удостоена звания заслуженной артистки Татарской АССР в 1991 году. В 2008-м — народная артистка Татарстана.

Помимо актерской работы Файзуллина занималась переводами пьес и инсценировками романов. Параллельно работе в театре вела уроки актерского мастерства в университете культуры и искусств, а также в театральном училище.