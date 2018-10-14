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16:09   14 Октября 2018
Россия

Футболиста ФК «Крылья Советов» Евгения Башкирова задержали за пьяное вождение

Футболиста ФК «Крылья Советов» Евгения Башкирова задержали за пьяное вождение

Ленинский районный суд Самары проведет разбирательство по задержанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде полузащитника ФК «Крылья Советов» Евгения Башкирова.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По словам пресс-службы ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД сегодня ночью задержали в Самаре мужчину, который в пьяном виде вел автомобиль.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Житель Самары отпущен до суда», — сообщили в пресс-службе

Согласно информации на странице общественной организации «Ночной патруль» во «Вконтакте», Башкиров ехал на арендованной машине. Норма алкоголя в выдыхаемом воздухе у него была выше в три раза. Общественники опубликовали в Сети фото нарушителя, сидящего в машине рядом с правоохранителем в момент составления протокола.

В пресс-службе футбольного клуба «Интерфаксу» сообщили, что на 13 и на 14 октября у всех игроков был выходной.

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Автор: Арсений Аскольский
#задержание #самара #крылья советов #бакширов

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