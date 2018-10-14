Футболиста ФК «Крылья Советов» Евгения Башкирова задержали за пьяное вождение

Ленинский районный суд Самары проведет разбирательство по задержанию за вождение автомобиля в нетрезвом виде полузащитника ФК «Крылья Советов» Евгения Башкирова.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

По словам пресс-службы ГУ МВД по региону, сотрудники ГИБДД сегодня ночью задержали в Самаре мужчину, который в пьяном виде вел автомобиль.

«В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Житель Самары отпущен до суда», — сообщили в пресс-службе

Согласно информации на странице общественной организации «Ночной патруль» во «Вконтакте», Башкиров ехал на арендованной машине. Норма алкоголя в выдыхаемом воздухе у него была выше в три раза. Общественники опубликовали в Сети фото нарушителя, сидящего в машине рядом с правоохранителем в момент составления протокола.

В пресс-службе футбольного клуба «Интерфаксу» сообщили, что на 13 и на 14 октября у всех игроков был выходной.