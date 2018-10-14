Отец Мамаева передал сыну в СИЗО лапшу быстрого приготовления и сладости — ОНК

Ответственный секретарь ОНК по Москве Иван Мельников рассказал, что передавал отец полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сыну в следственный изолятор «Бутырка».

Его слова приводит «Чемпионат» со ссылкой на телеканал «Москва 24»

«Павел получил передачку — как понимаю, от отца. Там лапша быстрого приготовления, сладости и так далее, — сообщил секретарь ОНК.

По его словам, жалоб от спортсмена не поступало.Мельников уточнил, что Александр и Кирилл Кокорины пока не получали передачку.

«Павел сказал, что не на курорте находится. Он понимает, что несет ответственность за содеянное», — добавил Мельников

11 октября братьев Кокориных и Мамаева арестовали до 8 декабря 2018 года по делу об избиении главы департамента Мипромторга Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Инцидент произошел 8 октября в центре Москвы.

Сейчас футболисты находятся в камерах карантинного блока «Бутырки».