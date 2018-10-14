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15:24   14 Октября 2018
Россия

Будем летать: в РКК «Энергия» пообещали не допустить повторных ЧП с «Союзом»

Будем летать: в РКК «Энергия» пообещали не допустить повторных ЧП с «Союзом»

Специалисты понимают причины аварии ракеты «Союз-ФГ». Будут предприняты все меры для недопущения такого в будущем.

Об этом сообщил сказал первый заместитель главного конструктора РКК «Энергия», глава российского сегмента МКС, космонавт Владимир Соловьев. Его слова на форуме в МГУ на форуме «Наука 0+» приводит РИА Новости.

«Мы уже достаточно хорошо понимаем что произошло, нужно провести набор мероприятий, чтобы это больше никогда не произошло и будем продолжать летать», — сказал Соловьев.  

Напомним, в четверг во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и экипажем МКС произошла авария. Она стала стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике​​​.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно призмелились на территории Казахстана. Никто не пострадал.

Госкомиссия во главе с директором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным расследует инцидент. До выяснения причин происшествия приостановлены все пилотируемые пуски к МКС.  

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #роскосмос #союз #мкс #ркк энергия

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