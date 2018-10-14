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 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

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15:01   14 Октября 2018
Россия

Космонавты боятся срыва полета, рассказали на МКС

Космонавты боятся срыва полета, рассказали на МКС

Российский космонавт Сергей Прокопьев с Международной космической станции (МКС) рассказал, чего более всего боятся покорители космоса. В ходе телемоста с МГУ он признался, что самый большой страх — это срыв старта.

Телемост проводят информационные агентства МИА «Россия сегодня» и Sputnik. В эфире Прокопьев рассказал, что более всего космонавты и астронавты думают о том, «чтобы все прошло штатно».

«Чего боятся космонавты и астронавты? Что сорвется старт», — сказал Прокопьев, отвечая на соответствующий вопрос.

11 октября произошла авария при запуске на орбиту ракеты-носителя «Союз-ФГ», которой предстояло доставить к МКС космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем. Россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось благополучно вернуться на Землю.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #общество #роскосмос #мкс #прокопьев

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