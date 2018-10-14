Нурмагомедова могут дисквалифицировать и оштрафовать на 350 тысяч долларов

Чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову грозит дисквалификация на срок до полугода и штраф на 350 тысяч долларов из-за инцидента после боя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера и отца бойца Абдулманапа Нурмагомедова. Он уточнил, что гонорар Хабиба заморожен. По прогнозам тренера, спортсмена оштрафуют на 360 тысяч долларов.

«У нас есть менеджмент, юристы, специалисты, когда вынесут решение, мы обмозгуем», — заявил Нурмагомедов-старший.

Напомним, 7 октября в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца Конора Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде. Сразу после окончания поединка Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с кем-то за рингом.

Затем боец и вовсе перепрыгнул через ограждения и вступил в непродолжительную потасовку. После этого завязалась драка между командами выступающих и самими бойцами. В этот же день Хабиб извинился за поведение после поединка.

Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал его поведение. Он заявил, что у россиянина могут возникнуть проблемы при получении визы США. Сейчас Атлетическая комиссия штата Невада расследует произошедшее, гонорар Нурмагомедова за бой в размере двух миллионов заморожен.