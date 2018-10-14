Неизвестные в Бельгии открыли огонь по полицейским, есть раненые

Двое сотрудников полиции в Бельгии получили огнестрельные ранения при попытке остановить подозрительный автомобиль. Из салона машины злоумышленники открыли стрельбу из огнестрельного оружия и скрылись.

Об этом в воскресенье сообщает федеральная полиция страны. Об случившемся также сообщил глава Министерства внутренних дел Бельгии Ян Янбон. Поддержку пострадавшим сотрудникам полиции выразил и премьер-министр страны Шарль Мишель.

Эксперты-баллистики смогли выяснить, что злоумышленники применили при стрельбе по стражам порядка оружие большого калибра. Сейчас нападавших разыскивают, личности подозреваемых устанавливаются.