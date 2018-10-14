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Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
14:36   14 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Глава Украины заявил о «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке

Глава Украины заявил о «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке

Русская православная церковь не сохранила прав на украинскую по причине «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter. 

По словам политика, несмотря на «московский плен» украинская церковь имела широкие права в «структуре Матери-церкви», однако тогда об автокефалии тогда даже речи не заходило. Потому сейчас происходит историческое событие, добавил Порошенко.

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Автор: Алла Ларионова

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