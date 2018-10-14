Глава Украины заявил о «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке

Русская православная церковь не сохранила прав на украинскую по причине «московской аннексии» Киевской митрополии в XVII веке.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Петр Порошенко на своей официальной странице в Twitter.

По словам политика, несмотря на «московский плен» украинская церковь имела широкие права в «структуре Матери-церкви», однако тогда об автокефалии тогда даже речи не заходило. Потому сейчас происходит историческое событие, добавил Порошенко.