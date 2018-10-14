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14:39   14 Октября 2018
Россия

Совет при Минтруда обсудит размер выплат чиновникам после инцидента с экс-министром Соколовой

Совет при Минтруда обсудит размер выплат чиновникам после инцидента с экс-министром Соколовой

Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты населения РФ обсудит вопрос выплат материальной помощи чиновникам 19 октября. По словам членов ОП, практика сосуществования в зарплатах чиновников матпомощи и премий неправильная.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета, члена российской Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.

Напомним, экс-министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова была уволена после скандального заявления о том, что прожиточного минимума в размере 3,5 тысяч рублей достаточно для нормального диетического питания. Сама она попробовать пожить на «макарошках» отказалась, поскольку ей «не позволяет статус министра». 

Совет при Минтруда обсудит размер выплат чиновникам после инцидента с экс-министром Соколовой

Позже стало известно, что Соколова на протяжении четырех лет получала материальную помощь в размере  200 тысячи рублей в год.

«Мы поднимем это вопрос на заседании общественного совета при министерстве. Попросим представителя федерального ведомства объяснить, как в зарплатах чиновниках сосуществует и денежное довольствие, и премии, и материальная помощь», — сказала Тополева-Солдунова.

Она подчеркнула, что чиновники должны получать достойную зарплату, но «не нужно путать понятия». Член ОП также прокомментировала высказывание бывшего министра Саратовской области. 

«Чиновник допустила неэтичные высказывания и действия, которые и вызвали всеобщее негодование», — пояснила Тополева-Солдунова.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #чиновники #минтруда #выплаты #общественная палата #соколова

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