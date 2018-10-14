«Размосковлением» церкви займутся и епископы УПЦ — Порошенко

В соборе по объединению церквей примут участие епископы Украинской православной церкви. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

Выступая на мероприятии по случаю Дня защитника Украины президент сказал, что томос будут вручен «достойному, авторитетному и опытному владыке, которого изберет объединенный архиерейский собор». По словам Порошенко, в этом соборе примут участие все епископы УПЦ Киевского патриархата и епископы автокефальной церкви. При этом он подчеркнул, что и группа епископов УПЦ Московского патриархата будет туда приглашена.

Порошенко добавил, что решение о предоставлении украинской церкви автокефалии якобы уже принято. При этом он не упомянул, что Константинопольским синодом было лишь заявлено о начале этого процесса, а о выдаче томоса пока никто не говорил.

Также в своей речи Порошенко заявил, что «церковью-матерью для Киева всегда будет Константинопольский патриархат»:

«Вселенский патриарх — единственный во всем мире, кто вместе с Синодом имеет право ее (автокефалию,— ИА «ПС») предоставить», — сказал украинский президент.

Он также выразил мнение, что предоставление украинской церкви автокефалии — «вопрос украинской независимости и мировой геополитики»

Порошенко публично дал обещание не оказывать давление на прихожан разных конфессий.

Ранее синод Константинопольского патриархата заявил, что приступил к процессу предоставления автокефалии православной церкви на Украине. Также духовники приняли решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича — основателя Украинской автокефальной православной церкви. Кроме того, Константинополь аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, по которому Патриарх Московский имел право назначать Митрополита Киевского.

В Русской Православной Церкви решения Константинополя назвали «легализацией раскола». Российское духовенство предупредило, что действия собора нанесет катастрофический вред, потому что коснется судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире.