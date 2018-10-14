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14:08   14 Октября 2018
Россия

Депутат саратовской облдумы сядет на диету на 3,5 тысячи рублей в месяц

Депутат саратовской облдумы сядет на диету на 3,5 тысячи рублей в месяц

Депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко сядет на диету после спора с экс-министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой о том, можно ли прожить на 3,5 тысяч в месяц.

Об сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата. Он уточнил, в думе скоро состоится очередное заседание, на котором будет присутствовать представитель Минтруда.

«Я попрошу у них меню, и как только оно будет предоставлено, сразу сяду на эту диету», — сказал он.

Напомним, Соколова была уволена после скандального заявления о том, что прожиточного минимума в размере 3,5 тысяч рублей достаточно для нормального диетического питания. Сама она попробовать пожить на «макарошках» отказалась, поскольку ей «не позволяет статус министра»

По данным Общероссийского народного фронта, накануне на заседании рабочей группы профильного комитета Саратовской облдумы, обсуждая размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в следующем году, министр предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500.

В саратовском Минтруда пояснили, что речь идет о прожиточном минимуме для пенсионеров, утвержденном ФЗ.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #саратов #минтруда #диета #соколова

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