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13:43   14 Октября 2018
Ближнее зарубежье

Единичные взрывы на территории арсенала под Черниговом продолжаются

Единичные взрывы на территории арсенала под Черниговом продолжаются

Новых очагов тления на военном складе в Черниговской области не найдено, есть единичные взрывы с малой периодичностью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

«По состоянию на 12.00 (совпадет с мск) на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В настоящее время новых очагов не обнаружено… На технической территории наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью», — говорится в сообщении.

Над территорией склада работает аэроразведка, крупная пожарная техника. Авиация государственной службы по ЧС сбрасывает воду на очаги тления. Группы разминирования продолжают работу.

Единичные взрывы на территории арсенала под Черниговом продолжаются

Напомним, 9 октября на складе в Черниговской области после взрыва вспыхнул пожар. Власти эвакуировали более 10 тысяч граждан, пострадавших нет. Этот арсенал является одним из крупнейших на Украине, его территория составляет 682 гектара, из них техническая — 402 гектара. На момент возгорания на складе находилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из них готовых к применению — 43 тысячи.

В пятницу из-за ветра возросла интенсивность взрывов, в субботу утром произошел единичный взрыв.  

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #чп #взрывы #чернигов #военный склад

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