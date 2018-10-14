Единичные взрывы на территории арсенала под Черниговом продолжаются

Новых очагов тления на военном складе в Черниговской области не найдено, есть единичные взрывы с малой периодичностью.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

«По состоянию на 12.00 (совпадет с мск) на территории 6-го арсенала продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. В настоящее время новых очагов не обнаружено… На технической территории наблюдаются единичные взрывы с низкой периодичностью», — говорится в сообщении.

Над территорией склада работает аэроразведка, крупная пожарная техника. Авиация государственной службы по ЧС сбрасывает воду на очаги тления. Группы разминирования продолжают работу.

Напомним, 9 октября на складе в Черниговской области после взрыва вспыхнул пожар. Власти эвакуировали более 10 тысяч граждан, пострадавших нет. Этот арсенал является одним из крупнейших на Украине, его территория составляет 682 гектара, из них техническая — 402 гектара. На момент возгорания на складе находилось почти 70 тысяч тонн боеприпасов, из них готовых к применению — 43 тысячи.

В пятницу из-за ветра возросла интенсивность взрывов, в субботу утром произошел единичный взрыв.