Ватикан канонизировал Папу Римского Павла VI

Папа римский Павел VI (Джованни Баттиста Монтини), который занимал Апостольский престол с 1963 по 1978 годы, канонизирован в воскресенье в Ватикане, сообщает РИА Новости.

Папа римский Франциск произнес традиционную латинскую формулу для прославления в лике святых в 11.35 мск перед началом воскресной торжественной мессы.

Вместе с Павлом VI в Ватикане канонизировали архиепископа Сан-Сальвадора Оскара Арнульфо Ромеро. Его убили правые боевики на богослужении в 1980 году. Кроме того, причислили к лику святых еще пятерых блаженных.