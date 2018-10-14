На Украине нет и не будет государственной церкви, заверил Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в стране не было, нет и не будет государственной церкви.

В четверг глава Украины заявил, что решение о предоставлении украинской церкви автокефалии уже принято, хоть Константинопольский синод и сообщил лишь о старте данного процесса, а не о самом томосе.

«Никто никого приглашать насильно не будет», — заметил политик.

Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановить ставропигию в Киеве.