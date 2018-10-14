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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
13:20   14 Октября 2018
Ближнее зарубежье

На Украине нет и не будет государственной церкви, заверил Порошенко

На Украине нет и не будет государственной церкви, заверил Порошенко

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что в стране не было, нет и не будет государственной церкви.

В четверг глава Украины заявил, что решение о предоставлении украинской церкви автокефалии уже принято, хоть Константинопольский синод и сообщил лишь о старте данного процесса, а не о самом томосе.

«Никто никого приглашать насильно не будет», — заметил политик.

Константинопольский патриархат решил приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине и восстановить ставропигию в Киеве.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #упц

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