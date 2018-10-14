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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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12:53   14 Октября 2018
Россия

Порошенко заявил, что РПЦ в не имеет прав на Украину из-за «аннексии Киевской митрополии»

Порошенко заявил, что РПЦ в не имеет прав на Украину из-за «аннексии Киевской митрополии»

Русской православной церкви «недвусмысленно заявлено», что она не имеет прав в отношении Украинской православной церкви на Украине. Соответствующее заявление сделал президент страны Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

Согласно словам украинского лидера, Вселенский патриархат отказал РПЦ в правах на украинскую церковь по причине «московской аннексии Киевской митрополии». Кроме того, Порошенко подчеркну, что автокефалия украинской церкви - это часть «проевропейской и проукраинской стратегии». По его заявлению, этот момент является основой собственного пути развития страны.

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #рпц

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