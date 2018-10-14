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12:47   14 Октября 2018
Весь мир

Нурмагомедов хочет сразиться с американцем Мейвезером-младшим

Нурмагомедов хочет сразиться с американцем Мейвезером-младшим

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал «иду на вы» американскому боксеру Флойду Мейвезеру-младшему. Об этом сообщает «РИА Новости».

Дагестанец в блоге боксерского менеджера Деджуана Блэйка в Instagam назвал себя и американского бронзового призера Олимпийских игр «двумя парнями, которые не проигрывают никогда». При этом Нурмагомедов написал, что «в джунглях есть только один король», и уверено добавил, что таковым является он.

Нурмагомедов хочет сразиться с американцем Мейвезером-младшим

Желание помериться силами с Мейвезером-младшим связано победой американца над звездой смешанных единоборств Конором Макгрегором в августе 2017 года в Лас-Вегасе. 6 октября Нурмагомедов одолел «неистового ирландца» в бою за пояс UFC. Теперь, по мнению Нурмагомелова, пришло время американцу «биться за корону».

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Автор: Вячеслав Каширин
#общество #весь мир #нурмагомедов #майвейзер

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