Умер генеральный секретарь FIBA Патрик Бауманн

Генскретарь Международной федерации баскетбола (FIBA) и глава Глобальной ассоциации международных спортивных федераций умер на 52-м году жизни. Причина смерти — сердечный приступ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз FIBA.

В сообщении говорится, что Бауманн скончался в субботу утром на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Причиной смерти послужил сердечный приступ. Мужчина умер, несмотря на оперативно оказанную медпомощь.

Патрик Бауманн — швейцарский баскетболист, бывший игрок и тренер. Он присоединился к FIBA в 1994 году и стал заместителем генсекретаря в 1995 году. В 2002 году Бауманн занял пост главы федерации баскетбола.