США хотят сменить власть в Иране, уверен Роухани

Вашингтон стремится сменить власть в Иране посредством снижения легитимности действующего руководства ближневосточной страны.

Соответствующее заявление, как сообщает Reuters, сделал в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани. По словам иранского лидера, которые приводит агентство, Соединенные Штаты используют психологические и экономические приемы ведения войны. Таким образом, уверен политик, они ставят под сомнение легитимность Исламской Республики Иран с целью смены власти в государстве.