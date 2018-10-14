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Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
12:40   14 Октября 2018
Весь мир

США хотят сменить власть в Иране, уверен Роухани

США хотят сменить власть в Иране, уверен Роухани

Вашингтон стремится сменить власть в Иране посредством снижения легитимности действующего руководства ближневосточной страны.

Соответствующее заявление, как сообщает Reuters, сделал в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани. По словам иранского лидера, которые приводит агентство, Соединенные Штаты используют психологические и экономические приемы ведения войны. Таким образом, уверен политик, они ставят под сомнение легитимность Исламской Республики Иран с целью смены власти в государстве. 

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Автор: Алла Ларионова
#сша #иран #политика #роухани

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