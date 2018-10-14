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12:36   14 Октября 2018
Россия

Власти Башкирии сохранят конструктивные отношения с крупными предприятиями — Хабиров

Власти Башкирии сохранят конструктивные отношения с крупными предприятиями — Хабиров

Правительство Башкирии сохранит конструктивные отношения с крупными предприятиями, заявил временно исполняющий обязанности главы региона Радий Хабиров. Он подчеркнул, что большие предприятия формируют налоговую базу и развитие региона.

Его слова во время первой рабочей поездки в компанию «Башнефть» приводит РИА Новости.

«За долгие годы существования крупных предприятий в Башкирии сложились со всеми крупными предприятиями конструктивные отношения. Я полагаю, что этот тренд мы будем также продолжать», — сообщил Хабиров. 

По его словам, развитие крупного бизнеса — это развитие и благополучие жителей республики. Хабиров подчеркнул, что предприятия Башкирии должны понимать социальную ответственность, а также ответственность за охрану природы.

Напомним, 11 октября президент РФ Владимир Путин назначил врио главы Башкирии Хабирова. Это произошло сразу после отставки Рустэма Хамитова.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #бизнес #башнефть #башкирия #хабиров

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