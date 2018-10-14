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 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

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12:18   14 Октября 2018
Весь мир

Более 20 силовиков погибли при нападении талибов*

Более 20 силовиков погибли при нападении талибов*

По предварительным данным, 15 сотрудников сил безопасности и восемь полицейских погибли в афганских в провинциях Фарах и Забул в столкновениях с боевиками движения «Талибан»* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Как сообщил телеканал Tolo News, ссылаясь на источники, боевики провели как минимум три акции. Первая имела место в Фарахе — талибы* атковали семь контрольно-пропускных пунктов. По данным телеканала, там погибли не менее 15 сотрудников сил безопасности. Кроме того, десять человек были захвачены в плен.

Еще две атаки талибы* предприняли в двух районах южной провинции Забул. Там погибли восемь сотрудников полиции. Сами боевики также понесли потери, но телеканал не называет их количество.

*Талибан — террористическая организация, запрещена в России.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #афганистан #талибан #весь мир

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