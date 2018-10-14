Евкуров пообещал Путину разрешить ситуацию в Ингушетии без применения силы

Российский лидер Владимир Путин и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в телефонном разговоре обсудили текущую ситуацию в республике. Об этом сообщил Евкуров в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

По словам лидера Ингушетии, Путин уточнил обстановку в регионе, поитересовался, как обстоят дела с помощью. Президент узнал, как Евкуров планирует уводить протестующих с площадей и улиц.

«И <...> он сказал, что «да, мне тоже начальники доложили: никаких силовых действий, я с этим согласился. Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии», — отметил глава Ингушетии.

Также Евкуров рассказал о хорошей организацию митингов: нет необходимости убирать за людьми территорию, потому что все убирают за собой.

«В этом смысле нет необходимости применять ни силу, ни давление». — заключил глава республики.

Пресс-служба Кремля не сообщала о телефонном разговоре.

Напомним, главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров в начале октября подписали документ об административной границе между республиками. 4 октября его утвердил парламент. В Ингушетии начались массовые протесты, которые направлены на предоставление решения о границе общественности