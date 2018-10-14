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 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
11:35   14 Октября 2018
Весь мир

Папирус Книги мертвых продан на аукционе в Монако за 1,35 миллионов евро

Папирус Книги мертвых продан на аукционе в Монако за 1,35 миллионов евро

На торгах в Монте-Карло папирус с вариантом текста древнеегипетской Книги мертвых ушел с молотка за 1,35 миллионов евро. Об этом сообщили в аукционном доме Hоtel des Ventes de Monte-Carlo.

Длина свитка составляет 17 метров, в нем 192 глав. Это сборник религиозных текстов, который помещали в гробницу, чтобы помочь умершему человеку преодолеть испытания в новом для него мире. Проданный свиток датируется временами правления фараона Псамметиха Второго (595-589 год до нашей эры).

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#экономика #монако #весь мир #торги

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