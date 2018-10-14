Папирус Книги мертвых продан на аукционе в Монако за 1,35 миллионов евро

На торгах в Монте-Карло папирус с вариантом текста древнеегипетской Книги мертвых ушел с молотка за 1,35 миллионов евро. Об этом сообщили в аукционном доме Hоtel des Ventes de Monte-Carlo.

Длина свитка составляет 17 метров, в нем 192 глав. Это сборник религиозных текстов, который помещали в гробницу, чтобы помочь умершему человеку преодолеть испытания в новом для него мире. Проданный свиток датируется временами правления фараона Псамметиха Второго (595-589 год до нашей эры).