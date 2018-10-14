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11:38   14 Октября 2018
Весь мир

Трое австралийцев пострадали при нападении кенгуру

Трое австралийцев пострадали при нападении кенгуру

Австралийская семья получила множественные раны из-за нападения крупного кенгуру в штате Квинсленд на северо-востоке страны.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sydney Morning Herald. По словам одной из пострадавших, 64-летней Линды Смит, кенгуру напал на ее мужа, когда тот пытался накормить животное. Семья ухаживает за кенгуру, которые живут в дикой природе.

Линда попыталась помочь мужу, но в результате пострадала сама. Ее сын, который пришел ей на помощь, тоже пострадал.

«(Сотрудники скорой помощи) по прибытии были шокированы тем, что им пришлось столкнуться с такими серьезными ранениями», — сказал представитель скорой помощи штата Квинсленд Стивен Джонс.

По словам газеты, женщина получила травму грудной клетки, переломы нескольких ребер, порезы на руках и ногах. Ей проведут операцию. Супруг Линды госпитализирован с рваными ранами. Сын получил медпомощь на месте.

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Автор: Арсений Аскольский
#чп #австралия #нападение #весь мир #кенгуру

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