Жертвами ДТП в центральной Индии стали 10 человек — СМИ

Минимум десять человек погибли при аварии внедорожника с грузовиком. ДТП произошло в индийском штате Чхаттисгарх в воскресенье утром

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Indian Express. По данным местной полиции, внедорожник столкнулся с грузовиком при обгоне на трассе, которая соединяет Мумбаи и Калькутту.

В машине ехали, в основном, члены одной семьи. Они возвращались из храма в городе Донгаргар. Во внедорожнике находились девять человек. Они скончались на месте, еще один пассажир умер по дороге по пути в больницу. Еще четыре человека ранены. По данным источника, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Водитель грузовика сбежал с места авария. Праврохранители разыскивают его.