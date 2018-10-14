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11:22   14 Октября 2018
Весь мир

Жертвами ДТП в центральной Индии стали 10 человек — СМИ

Жертвами ДТП в центральной Индии стали 10 человек — СМИ

Минимум десять человек погибли при аварии внедорожника с грузовиком. ДТП произошло в индийском штате Чхаттисгарх в воскресенье утром

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Indian Express. По данным местной полиции, внедорожник столкнулся с грузовиком при обгоне на трассе, которая соединяет Мумбаи и Калькутту.

В машине ехали, в основном, члены одной семьи. Они возвращались из храма в городе Донгаргар. Во внедорожнике находились девять человек. Они скончались на месте, еще один пассажир умер по дороге по пути в больницу. Еще четыре человека ранены. По данным источника, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

Водитель грузовика сбежал с места авария. Праврохранители разыскивают его.

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Автор: Арсений Аскольский
#дтп #чп #индия #грузовик #внедорожник

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