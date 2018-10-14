Белка поучаствовала в заседании комитета по экологии лондонского парламента
Сотрудник лондонской администрации Джилс Бродбент снял на видео белку, нежданно появившуюся на мероприятии экологического комитета парламента города. Запись он опубликовал в Twitter.
На кадрах животное забежало под кресло одно из чиновников. Очевидцы рассказали, что белка забегала в зал заседаний и покидала его шесть раз.
По данным агентства UPI, среди вопросов в повестке заседания была тема вредного влияния аэропорта Хитроу на окружающую среду.