Сотрудник лондонской администрации Джилс Бродбент снял на видео белку, нежданно появившуюся на мероприятии экологического комитета парламента города. Запись он опубликовал в Twitter.

На кадрах животное забежало под кресло одно из чиновников. Очевидцы рассказали, что белка забегала в зал заседаний и покидала его шесть раз.

#Squirrel represents on behalf of Mother Nature at @London Assembly environment committee pic.twitter.com/OtE1AD2pgQ — Giles Broadbent (@MediaGulch) October 11, 2018

По данным агентства UPI, среди вопросов в повестке заседания была тема вредного влияния аэропорта Хитроу на окружающую среду.