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11:05   14 Октября 2018
Весь мир

Белка поучаствовала в заседании комитета по экологии лондонского парламента

Белка поучаствовала в заседании комитета по экологии лондонского парламента

Сотрудник лондонской администрации Джилс Бродбент снял на видео белку, нежданно появившуюся на мероприятии экологического комитета парламента города. Запись он опубликовал в Twitter.

На кадрах животное забежало под кресло одно из чиновников. Очевидцы рассказали, что белка забегала в зал заседаний и покидала его шесть раз.

По данным агентства UPI, среди вопросов в повестке заседания была тема вредного влияния аэропорта Хитроу на окружающую среду.

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Автор: Вячеслав Каширин
#лондон #общество #весь мир #экология #белка

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