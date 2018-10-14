РФ зарегистрировала десять нарушений режима прекращения огня в Сирии за сутки

Турция же в рамках работы комиссии по перемирию в САР нарушений не зафиксировала. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны России.

Уточняется, что российской стороной зафиксировано три случая стрельбы в Латакии и шесть в Алеппо. По словам военного ведомства, в течение дня центр по примирению провел две гуманитарные акции. В населенном пункте Зра (провинция Алеппо) и Мазлум (Дейр-эз-Зор) продовольственных наборов выдано общим весом 3,9 тонны.

В МО РФ, отметили, что за сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения огня не подписывались. Число вооруженных формирований, заявивших о режиме примирения не изменилось — 234.

Напромним, сегодня командир христианского ополчения города Скальбия заявил, что боевики частично отвели вооружение от демилитаризованной зоны на границе с Хамой.