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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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10:45   14 Октября 2018
Россия

Медведев поблагодарил аграрников за то, что кормят страну

Медведев поблагодарил аграрников за то, что кормят страну

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.

Премьер отметил, что агропромышленный комплекс является одним из приоритетов, поддержке которого правительство уделяет первоочередное внимание. По его словам, сельхозпродукция под маркой «Сделано в России» создает успешную конкуренцию с импортными брендами на внутреннем рынке, а также составляет значительную часть российского экспорта.

Медведев также отметил, что отрасль сельского хозяйства и перерабатывающая промышленность «в буквальном смысле слова кормят страну, формируя основу для укрепления ее продовольственной безопасности».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #медведев #аграрии

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