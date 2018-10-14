Медведев поблагодарил аграрников за то, что кормят страну

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов сельского хозяйства с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на сайте кабмина.

Премьер отметил, что агропромышленный комплекс является одним из приоритетов, поддержке которого правительство уделяет первоочередное внимание. По его словам, сельхозпродукция под маркой «Сделано в России» создает успешную конкуренцию с импортными брендами на внутреннем рынке, а также составляет значительную часть российского экспорта.

Медведев также отметил, что отрасль сельского хозяйства и перерабатывающая промышленность «в буквальном смысле слова кормят страну, формируя основу для укрепления ее продовольственной безопасности».