Минимум 18 нелегальных мигрантов погибли в ДТП на западе Турции — СМИ

Жертвами ДТП с грузовиком в турецкой провинции Измир стали по меньшей мере 18 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агенство DHA. По неустановленной причине, водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. Машина упала в оросительный канал.

Спасательные службы, прибывшие на место на ДТП, доставили пострадавших в местные больницы. Обстоятельства инцидента расследуются.