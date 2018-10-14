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Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
10:37   14 Октября 2018
Весь мир

Минимум 18 нелегальных мигрантов погибли в ДТП на западе Турции — СМИ

Минимум 18 нелегальных мигрантов погибли в ДТП на западе Турции — СМИ

Жертвами ДТП с грузовиком в турецкой провинции Измир стали по меньшей мере 18 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агенство DHA. По неустановленной причине, водитель грузовика не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. Машина упала в оросительный канал.

Спасательные службы, прибывшие на место на ДТП, доставили пострадавших в местные больницы. Обстоятельства инцидента расследуются.

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Автор: Арсений Аскольский
#дтп #турция #весь мир #грузовик

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