Часть боевиков в сирийском Идлибе готовы к примирению — христианское ополчение

Боевики некоторых незаконных вооруженных формирований на юго-западе Идлиба готовы к примирению с сирийским правительством. Ранее сегодня стало известно, что боевики частично отвели вооружение от демилитаризованной зоны на границе с Хамой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу христианского ополчения города Скальбия Набиля Аль Абдалла.

Боевики понимают, что их «предали союзники — турки, американцы и страны Персидского залива», считает Набиль. По его словам, они удостоверились в ответственности и честности армии САР и РФ, а также увидели примеры «успешных примирений в других провинциях».

О каких именно отрядах незаконных вооруженных формирований говорится, Набиль не уточнил.

На юго-западе сирийского Идлиба в основном действуют бандформирования из местных жителей. Сложнее обстановка на западе провинции, где территория контролируется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»*.