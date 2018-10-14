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10:19   14 Октября 2018
Весь мир

Часть боевиков в сирийском Идлибе готовы к примирению — христианское ополчение

Часть боевиков в сирийском Идлибе готовы к примирению — христианское ополчение

Боевики некоторых незаконных вооруженных формирований на юго-западе Идлиба готовы к примирению с сирийским правительством. Ранее сегодня стало известно, что боевики частично отвели вооружение от демилитаризованной зоны на границе с Хамой.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу христианского ополчения города Скальбия Набиля Аль Абдалла.

Боевики понимают, что их «предали союзники — турки, американцы и страны Персидского залива», считает Набиль. По его словам, они удостоверились в ответственности и честности армии САР и РФ, а также увидели примеры «успешных примирений в других провинциях».

Часть боевиков в сирийском Идлибе готовы к примирению — христианское ополчение

О каких именно отрядах незаконных вооруженных формирований говорится, Набиль не уточнил.

На юго-западе сирийского Идлиба в основном действуют бандформирования из местных жителей. Сложнее обстановка на западе провинции, где территория контролируется террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»*.

«Джебхат ан-Нусра»*— террористическая организация, запрещенная в РФ

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #идлиб #боевики #примирение

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