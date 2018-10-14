Мы в соц.сетях:
Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

Кокорин и Мамаев в СИЗО смогут пользоваться услугами своих массажистов с согласия следователя

 Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator

Рэпер 50 Cent приедет в Дагестан и обсудит с Нурмагомедовым его переход в Bellator
Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка
В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

В тюрьме Сан-Ремо заключенные устроили бунт

 Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали

Туристический автобус в Швейцарии врезался в столб, 13 человек пострадали
9:53   14 Октября 2018
Россия

Москвичей ждет теплая сухая погода в воскресенье

Москвичей ждет теплая сухая погода в воскресенье

Температура воздуха и атмосферное давление в российской столице в воскресенье будут существенно выше нормы. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос». Ранее в центре прогнозировали, что погода 14 октября станет рекордно теплой.

«Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 13-18», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму — 755 миллиметров ртутного столба.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#москва #россия #погода #москвасейчас

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...