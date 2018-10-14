Москвичей ждет теплая сухая погода в воскресенье

Температура воздуха и атмосферное давление в российской столице в воскресенье будут существенно выше нормы. Осадков не ожидается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр «Фобос». Ранее в центре прогнозировали, что погода 14 октября станет рекордно теплой.

«Максимальная температура воздуха составит плюс 15-17 градусов, в Подмосковье ожидается плюс 13-18», — сказал источник.

По словам собеседника агентства, ветер будет северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного превысит норму — 755 миллиметров ртутного столба.