Более сотни беженцев вернулись в Сирию из Ливана за сутки

Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, который опубликован на сайте Министерства обороны России. В места постоянного жительства внутри республики за сутки вернулись 26 сирийцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Земрани" вернулись 109 беженцев», — говорится в сообщаении.

За прошедшие 24 часа провели две гуманитарные акции в населенных пунктах Зра в провинции Алеппо и Мазлум (Дейр-эз-Зор). Продовольственных наборов выдано общим весом 3,9 тонны. Кроме того, в Алеппо провели адресную благотворительную акцию 15 семьям погибших военных Сирии.

Инженерные подразделения продолжают разминировать сирийские объекты, за сутки уничтожены 34 взрывчатых предмета, в том числе семь СВУ.