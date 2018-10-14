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9:15   14 Октября 2018
Россия

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Три человека пострадали в ДТП с автобусом в Хабаровском крае

Пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись на 16 километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре. Трое пассажиров, находящихся в легковушке, пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. По данным ведомства, автобус следовал по маршруту Хабаровск–Ровное с десятью пассажирами.

«По предварительным данным, в результате происшествия пострадали три человека, находившиеся в легковом автомобиле» — сообщили в МЧС

Уточняется, что пассажиров деблокировали сотрудники спасательной службы. Пострадавшие переданы медикам. В ведомстве добавили, что сотрудники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ оказали психологическую помощь свидетелям и участникам аварии.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #дтп #автобус #чп #хабаровск

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