Потомки устроивших побег узников концлагеря «Собибор» хотят открыть музей в Израиле

Потомки восставших заключенных нацистского концлагеря «Собибор» в Польше собирают все имеющиеся в семьях документы, чтобы открыть в Израиле музей, рассказал РИА Новости сын единственного из ныне живущих участников побега красноармейца Семена Розенфельда.

Десятого октября Семену Моисеевичу Розенфельду исполнилось 96 лет, а 14 октября 2018 года прошло 75 лет со дня побега заключенных из лагеря «Собибор».

Семен Розенфельд проживает в Израиле в местечке Яд-Беньямин неподалеку от Тель-Авива. Он сожалеет, что из-за возраста не смог прилететь в Москву в День Победы, чтобы пройти с фотографиями товарищей по восстанию по Красной площади, но рад, что это сделали вместо него молодые израильтяне в составе Бессмертного полка.

Михаил Розенфельд, сын Семена Моисеевича, рассказал, что в Израиле живет двадцать семей потомков заключенных «Собибора», все близко знакомы и считают себя одной семьей. Все досконально знают истории своих родственников. Например, сам он знает историю своего отца, который после побега вернулся в состав Красной армии и дошел до Берлина.

«Эти бесценные воспоминания, сохранившиеся записи и документы мы собрали воедино для музея «Собибора» в Израиле», — отметил Михаил Розенфельд.

Напомним, немецкий концлагерь «Собибор», где было уничтожено около 250 тысяч евреев, просуществовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года. Сразу после побега заключенных он был стерт нацистами с лица земли.