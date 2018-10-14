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8:53   14 Октября 2018
Россия

Правительство рассмотрит законопроект о выращивании в РФ опийного мака для лекарств

Правительство рассмотрит законопроект о выращивании в РФ опийного мака для лекарств

Законопроект с предложением разрешить культивировать в РФ наркосодержащие растения для изготовления сильнодействующих лекарств направлен в правительство, рассказали ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ, разработавшего документ.

На данный момент Россия закупает весь объем сырья для производства наркотических лекарств в тех государствах, где выращивание опийного мака законодательно допускается и контролируется государством.

Отмечается, что проект уже согласован со всеми заинтересованными ведомствами, имеются заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ и Министерства юстиции.

Министерство планирует уже в следующем году перейти на отечественное сырье для производства опиоидных обезболивающих. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил ТАСС, что для выращивания наркосодержащих растений в РФ необходимо 200 га земли на юге страны, что на 80 % обеспечит внутренний рынок опиумными веществами.

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Автор: Мария Милкевич

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