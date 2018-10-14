ВСУ четырежды за сутки обстреляли территорию ЛНР

ВСУ в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР, рассказали РИА Новости в пресс-службе Народной милиции республики.

В субботу поступила информация, что в результате обстрела поселка Марьевка со стороны вооруженных сил Украины погибли мать и дочь.

Силовики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, а также гранатометы. Ударам подверглись територии близ населенных пунктов Желобок, Марьевка, Сокольники и Лозовое.

Украинская сторона в ответ заявила в Facebook, что их позиции в Донбассе за прошедшие сутки были обстреляны 26 раз, потерь среди личного состава не отмечено.