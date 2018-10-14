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Полиция применила слезоточивый газ и дубинки против радикалов в Киеве

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 Денисова потребовала отпустить домой задержанного в Крыму моряка

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8:23   14 Октября 2018
Россия

Сборная России завоевали три медали в седьмой день юношеской Олимпиады

Сборная России завоевали три медали в седьмой день юношеской Олимпиады

Команда РФ в седьмой день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе получила три награды — одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Золотую медаль завоевала гимнастка Ксения Клименко, занявшая первое место в упражнениях на брусьях. Серебро и бронзу принес в копилку сборной гимнаст Сергей Найдин за второе место в вольных упражнениях и третье — в упражнениях на коне.

Напомним, олимпийская сборная России лидирует в медальном зачете состязаний с 37 медалями (22 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых).

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Автор: Мария Милкевич
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