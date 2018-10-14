Сборная России завоевали три медали в седьмой день юношеской Олимпиады

Команда РФ в седьмой день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе получила три награды — одно золото, одно серебро и одну бронзу.

Золотую медаль завоевала гимнастка Ксения Клименко, занявшая первое место в упражнениях на брусьях. Серебро и бронзу принес в копилку сборной гимнаст Сергей Найдин за второе место в вольных упражнениях и третье — в упражнениях на коне.

Напомним, олимпийская сборная России лидирует в медальном зачете состязаний с 37 медалями (22 золотых, девять серебряных и шесть бронзовых).