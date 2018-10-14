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8:05   14 Октября 2018
Политика

Саратовский экс-министр четыре года получала материальную помощь от государства

Саратовский экс-министр четыре года получала материальную помощь от государства

Экс-министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова на протяжении четырех лет получала материальную помощь из государственного бюджета, передает портал «Медиаликс 64».

Сведения об этом, как сообщается, были получены в 2017 году в пресс-службе главы Саратовской области в ответ на официальный запрос регионального издания «СтройСар».

Наталья Соколова, как и другие министры, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах получала от государства финансовую поддержку согласно закону Саратовской области № 44, наделяющему таким правом губернатора и его подчиненных.

Члены правительства вправе ежегодно получать помощь «в двукратном размере денежного вознаграждения», для министра оно равно 100 тысячам рублей.

Напомним, Соколова была уволена после скандального заявления о том, что прожиточного минимума в размере 3,5 тысяч рублей достаточно для нормального диетического питания. Сама она попробовать пожить на «макарошках» отказалась, поскольку ей «не позволяет статус министра».

Позднее стало известно, что доход экс-чиновницы за 2017 год достиг 2,3 миллиона рублей.

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Автор: Мария Милкевич
#отставка #скандал #саратовская область #соколова

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