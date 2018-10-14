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7:47   14 Октября 2018
Весь мир

Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator

Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко нокаутировал американца Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator в тяжелом весе, одержав тем самым победу до конца первого раунда.

Бой состоялся в Нью-Йорке и был прекращен после того, как Емельяненко несколько раз ударил пассивно защищавшегося Соннена.

В четвертьфинале Емельяненко также победил с помощью нокаута, его соперником был американец Фрэнк Мир. В финале Гран-при Bellator в тяжелом весе российский спортсмен встретится с другим американцем Райаном Бейдером. Поединок пройдет 26 ноября в Лос-Анджелесе.

В карьере 42-летнего Емельяненко отныне насчитывается 38 побед при пяти поражениях. У 41-летнего Соннена с этого дня 16 поражений при 30 победах и одной ничьей.

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Автор: Мария Милкевич
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