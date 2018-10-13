Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

НАТО демонстрирует готовность защищать Атлантику, чтобы выставить Россию «милитаристской державой», пояснил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат отметил, что политика Москвы совершенно иная, и Атлантике точно никто не угрожает. Россия сосредоточена на противодействии террористам на Ближнем Востоке, при этом США усиливают свое присутствие в Восточной Европе.

Напомним, 13 октября главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти рассказал, что на учения стран альянса Trident Juncture в Норвегии оправится американский авианосец «Гарри Трумэн», чтобы Россия увидела способность сил НАТО «защитить Атлантику». Он заявил, что если Россия совершенствует свои войска, то США и НАТО сделают то же самое, чтобы «доминировать в боеспособности».

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября и станут самыми масштабными за последнее время, в них будут участвовать в целом 50 тысяч военнослужащих.