Мы в соц.сетях:
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

Патриарх Кирилл: Попытки Киева уничтожить церковь на Украине обречены на провал

 Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти

Крупный пожар тушат на складе в Ленобласти
Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

 Порошенко назвал православных пятой колонной Путина

Порошенко назвал православных пятой колонной Путина
Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
22:11   13 Октября 2018
Весь мир

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

Атлантике ничто не угрожает: В Госдуме ответили на заявления главкома НАТО в Европе

НАТО демонстрирует готовность защищать Атлантику, чтобы выставить Россию «милитаристской державой», пояснил RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Депутат отметил, что политика Москвы совершенно иная, и Атлантике точно никто не угрожает. Россия сосредоточена на противодействии террористам на Ближнем Востоке, при этом США усиливают свое присутствие в Восточной Европе.

Напомним, 13 октября главком объединенных сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти рассказал, что на учения стран альянса Trident Juncture в Норвегии оправится американский авианосец «Гарри Трумэн», чтобы Россия увидела способность сил НАТО «защитить Атлантику». Он заявил, что если Россия совершенствует свои войска, то США и НАТО сделают то же самое, чтобы «доминировать в боеспособности».

Учения Trident Juncture пройдут с 25 октября по 7 ноября и станут самыми масштабными за последнее время, в них будут участвовать в целом 50 тысяч военнослужащих.

 

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #нато #учения #авианосец #морозов #атлантика #гарри трумэн #trident juncture

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...