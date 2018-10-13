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Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
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 Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине
21:49   13 Октября 2018
Весь мир

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Массовый митинг против расизма состоялся в Берлине

Акция против расизма под лозунгом «Солидарность вместо дискриминации — за открытое и свободное общество» прошла в центральной части Берлина в субботу.

По информации издания Zeit, в ней по разным оценкам участвовали от 150 тысяч до 242 тысяч человек. Отмечается, что участки демонстрации собрались на площади Александерплац утром,. с собой митингующие принесли на место встречи воздушные шары, транспаранты и плакаты с такими лозунгами, как «Нет травле против мусульман», «Расизм  — не альтернатива» и прочими.

Изначально ожидалось, что акцию посетят лишь 40 тысяч участников.

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Автор: Алла Ларионова
#митинг #берлин #нет расизму

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