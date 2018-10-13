Ущерб от «российской оккупации» подсчитают в Эстонии вопреки позиции МИД

Эстонское Министерство юстиции сообщило, почему комиссия по оценке ущерба от «советской оккупации» не остановит свою деятельность, несмотря на мнение министра иностранных дел Свена Миксера.

Глава комиссии, историк Тоомас Хийо заявил, что Таллину необходимо предъявить требования о компенсации, это допускают нормы международного права. Если страна откажется от идеи возмещения ущерба, это можно расценивать как признание добровольного присоединения к СССР.

В этом случае «будут забыты десятки тысяч граждан, ставших жертвами советской власти, и будет признана бессмысленность и ненужность деятельности тех, кто боролся против оккупационной власти».

Глава МИД Эстонии ранее высказывал мнение, что требовать от России компенсации неразумно, поскольку такие идеи не находят понимания у партнеров Таллина.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее указывал, что эти инициативы «обличают очередную вспышку болезни» прибалтийских политиков.

По его мнению, скорее Россия вправе требовать компенсации финансовых затрат на строительство в Эстонии и Латвии за время их существования в СССР и в Российской империи.

Также Затулин заявил, что прибалтийским политикам следует задаться вопросом, почему их «собственное население бежит из страны». По данным за 25 лет независимости (до 2016 года) население Эстонии уменьшилось на 17 процентов.