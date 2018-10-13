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20:54   13 Октября 2018
Россия

СПЧ призвали проконтролировать ситуацию с избиением в московском СИЗО

СПЧ призвали проконтролировать ситуацию с избиением в московском СИЗО

Ситуация с избиением обвиняемого в московском следственном изоляторе №4 и последовавшая за этим его кончина свидетельствует о том, что общественному контролю в СИЗО необходимо быть всеобъемлющим.

Соответствующее заявление сделал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава комиссии по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин.

Накануне Генпрокуратура РФ сообщила, что московская прокуратура передала в суд уголовное дело против трех бывших сотрудников московского СИЗО-4, а также против трех заключенных этого изолятора, обвиняющихся в настоящее время в избиении, взятках и вымогательстве. Согласно версии следствия, одного из потерпевших обвиняемые забили до смерти.

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Автор: Алла Ларионова
#сизо #спч #пытки

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